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«VK Видео» эксклюзивно покажет главное дерби Турции — «Фенербахче» — «Галатасарай»

«VK Видео» эксклюзивно покажет главное дерби Турции — «Фенербахче» — «Галатасарай»
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«VK Видео» получил право на эксклюзивную трансляцию главного дерби Турции — «Фенербахче» и «Галатасарая».

https://vk.com/press/video-football-turkey

Матч состоится в воскресенье, 24 декабря, на стадионе «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.

«Галатасарай» является действующим чемпионом Турции, а «Фенербахче» не выигрывал главный трофей страны с 2014 года. В прошлом сезоне «Фенербахче» был разгромлен в дерби (0:3 дома и в гостях).

На сегодняшний день между двумя командами было проведено в общей сложности 398 матчей: 147 из этих матчей закончились в пользу «Фенербахче», 125 — в пользу «Галатасарая», 126 матчей закончились вничью.

На данный момент после 16 сыгранных матчей турецкой Суперлиги лидером является «Фенербахче» с 43 очками. «Галатасарай» находится на втором месте с 40 очками после 15 проведённых игр.

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