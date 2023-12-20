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Глава РФС Дюков: опция ухода в Азию есть. Но для этого нужны гарантии

Глава РФС Дюков: опция ухода в Азию есть. Но для этого нужны гарантии
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что опция ухода в Азию есть.

«Опция есть. Для нас задача ― участие в международных соревнованиях. Почему мы сегодня это обсуждали? Полгода до конца финансового года, поэтому, если бы мы решили уйти в Азию, нам надо было бы сегодня подать прошение в УЕФА о смене конфедерации.

Мнение всех членов исполкома и клубов: если переходить в Азию, нам нужны гарантии непосредственного участия в турнирах, что мы не будем просто членами АФК», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире. 20 декабря исполком РФС отказался от перехода в Азию и решил остаться в УЕФА.

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