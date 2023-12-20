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«Тулуза» — «Монако»: Головин в стартовом составе на матч Лиги 1

«Тулуза» — «Монако»: Головин в стартовом составе на матч Лиги 1
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Сегодня, 20 декабря, состоится матч 17-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Тулуза» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипал» в Тулузе (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. Главным арбитром матча будет Жером Бризар. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Тулуза»: Ресте, Элеби, Кошта, Николайсен, Суасо, Хелаберт, Спирингс, Генро, Магри, Даллинга, Сиссоко.

«Монако»: Кён, Вандерсон, Марипан, Салису, Головин, Фофана, Камара, Балогун, Дьятта, Якобс, Минамино.

Франция - Лига 1 . 17-й тур
20 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент после 16 сыгранных матчей французской Лиги 1 «Тулуза» располагается на 15-м месте с 14 очками. «Монако» после такого же количества проведённых игр находится на третьей строчке с 30 очками.

Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2023/2024
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