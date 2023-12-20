«Барселона» — «Альмерия»: красно-белые во второй раз восстановили равенство

В эти минуты проходит матч 18-го тура испанской Примеры, в котором встречаются каталонская «Барселона» и «Альмерия». Игра идёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 33-й минуте «Барселона» вышла вперёд благодаря голу вингера Рафиньи. Однако уже спустя 10 минут форвард гостей Лео Баптистау восстановил равенство в счёте. На 60-й минуте голом в составе «Барселоны» отметился Серхи Роберто. Через 11 минут «Альмерия» снова отыгралась. На этот раз ворота «блауграны» поразил Эдгар Гонсалес — 2:2.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Сине-гранатовые набрали 35 очков после 17 туров. «Альмерия» располагается на последнем, 20-м месте. В активе команды лишь пять очков.

В прошлом сезоне команды обменялись победами. В матче первого круга сильнее была «Барселона» (2:0), а во второй половине сезона «Альмерия» в родных стенах минимально переиграла своего именитого соперника — 1:0.