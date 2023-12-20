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Полузащитник «Бреста» Думбия оформил покер за первый тайм матча с «Лорьяном» в Лиге 1

Полузащитник «Бреста» Думбия оформил покер за первый тайм матча с «Лорьяном» в Лиге 1
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Полузащитник французского «Бреста» Камори Думбия забил четыре мяча в первом тайме игры с «Лорьяном» в 17-м туре чемпионата Франции. 20-летний футболист отличился на 22-й, 25-й, 29-й и 45+4-й минуте матча, оформив первый покер в профессиональной карьере.

Франция - Лига 1 . 17-й тур
20 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Брест
Брест
2-й тайм
4 : 0
Лорьян
Лорьян
1:0 Думбия – 22'     2:0 Думбия – 25'     3:0 Думбия – 29'     4:0 Думбия – 45+3'    

Думбия выступает за «Брест» на правах аренды из «Реймса». За предыдущие 11 матчей в составе «Бреста» Камори забил один гол и отдал две результативные передачи. Свою карьеру он начинал в малийском клубе «Бамако». На его счету также восемь матчей в составе сборной Мали, пять голов и результативная передача.

В случае победы «Брест» поднимется на четвёртую строчку турнирной таблицы и наберёт 31 очко. В следующем туре команду ожидает матч с «Монпелье» на выезде. Он состоится 14 января.

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