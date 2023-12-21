Луис Энрике прокомментировал дебют брата Мбаппе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался по поводу дебюта за клуб 16-летнего полузащитника Этана Мбаппе. Он вышел на поле на замену на 90+2-й минуте матча 17-го тура Лиги 1 с «Метцем» (3:1).

«Что касается Этана, то он заслужил свой дебют, и он зарабатывал его на каждой тренировке. Он мне понравился с самого начала, у него много качеств. У него фамилия, которая может показаться слишком тяжелой для некоторых людей, чтобы носить её на спине, но он очень качественный игрок. Я уверен, что он проведёт много матчей за «Пари Сен-Жермен». Он уже является настоящим клуба, и я надеюсь, что он также станет одним из игроков будущего», — приводит официальный сайт «ПСЖ» слова Энрике.

Этан Мбаппе является братом знаменитого нападающего парижан Килиана Мбаппе, который отыграл всю прошедшую встречу и забил два гола.

20 декабря Килиану Мбаппе исполнилось 25 лет. Его брат Этан отпразднует 17-й день рождения 29 декабря.

Мбаппе дал автограф сыну Александра Кержакова после матча ЛЧ: