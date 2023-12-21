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Луис Энрике прокомментировал дебют брата Мбаппе

Луис Энрике прокомментировал дебют брата Мбаппе
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался по поводу дебюта за клуб 16-летнего полузащитника Этана Мбаппе. Он вышел на поле на замену на 90+2-й минуте матча 17-го тура Лиги 1 с «Метцем» (3:1).

«Что касается Этана, то он заслужил свой дебют, и он зарабатывал его на каждой тренировке. Он мне понравился с самого начала, у него много качеств. У него фамилия, которая может показаться слишком тяжелой для некоторых людей, чтобы носить её на спине, но он очень качественный игрок. Я уверен, что он проведёт много матчей за «Пари Сен-Жермен». Он уже является настоящим клуба, и я надеюсь, что он также станет одним из игроков будущего», — приводит официальный сайт «ПСЖ» слова Энрике.

Этан Мбаппе является братом знаменитого нападающего парижан Килиана Мбаппе, который отыграл всю прошедшую встречу и забил два гола.

20 декабря Килиану Мбаппе исполнилось 25 лет. Его брат Этан отпразднует 17-й день рождения 29 декабря.

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Франция - Лига 1 . 17-й тур
20 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Метц
Метц
1:0 Vitinha – 49'     2:0 Мбаппе – 60'     2:1 Юдоль – 72'     3:1 Мбаппе – 83'    

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