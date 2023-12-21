Избитый турецкий рефери: никаких протестов игроков при ответном голе «Ризеспора» не было

Подвергшийся избиению после матча турецкой Суперлиги главный рефери Халил Умут Мелер рассказал о предпосылках произошедшего сразу после финального свистка.

«Это был нормальный, очень хороший матч. Обычная жёсткая борьба. У нас не было ситуаций, в которых мы демонстрировали плохое управление игрой — с точки зрения судейства, с технической точки зрения. Со стороны трибун тоже не было больших проблем. Но теперь я всё время думаю об этом. Решающим фактором стал гол на 90+6-й минуте. Все закончилось со счётом 1:1, когда только что было 1:0. При этом не было никаких протестов со стороны игроков — потому что спорной ситуации перед пропущенным голом не было и на последней минуте. Это было нормальный эпизод», — приводит слова Мелера Hürriyet.

11 декабря матч 15 тура чемпионата Турции «Анкарагюджю» — «Ризеспор» (1:1) завершился избиением главного рефери Халила Умута Мелера со стороны президента хозяев поля Фарука Коджи и сопровождавших его людей, которые вышли на поле сразу после финального свистка. Столичный клуб упустил победу на последней минуте добавленного времени.