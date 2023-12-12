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«С меня хватит». Судья, избитый президентом «Анкарагюджю», допустил, что завершит карьеру

«С меня хватит». Судья, избитый президентом «Анкарагюджю», допустил, что завершит карьеру
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Футбольный судья Халил Умут Мелер, на которого после матча чемпионата Турции между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1) напал президент хозяев Фарук Коджа, допустил вариант с завершением своей карьеры после произошедшего инцидента. Об этом информирует A Spor в соцсети Х (ранее Twitter).

Сообщается, что во время посещения одним из футбольных функционеров Мелера, находящегося в больнице, пострадавший судья заявил о том, что он больше не будет обслуживать футбольные матчи, а также произнёс: «С меня хватит».

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Напомним, ранее Коджа и ещё три участника инцидента были арестованы по обвинению в нанесении телесных повреждений государственному служащему. Сам президент «Анкарагюджю» выразил несогласие с данным обвинением.

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