«С меня хватит». Судья, избитый президентом «Анкарагюджю», допустил, что завершит карьеру

Футбольный судья Халил Умут Мелер, на которого после матча чемпионата Турции между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1) напал президент хозяев Фарук Коджа, допустил вариант с завершением своей карьеры после произошедшего инцидента. Об этом информирует A Spor в соцсети Х (ранее Twitter).

Сообщается, что во время посещения одним из футбольных функционеров Мелера, находящегося в больнице, пострадавший судья заявил о том, что он больше не будет обслуживать футбольные матчи, а также произнёс: «С меня хватит».

Напомним, ранее Коджа и ещё три участника инцидента были арестованы по обвинению в нанесении телесных повреждений государственному служащему. Сам президент «Анкарагюджю» выразил несогласие с данным обвинением.