Мелер ответил на вопрос об опасениях, что другие судьи «накажут» «Анкарагюджю»

Турецкий футбольный арбитр Халил Умут Мелер, ранее подвергшийся нападению со стороны президента «Анкарагюджю» Фарука Коджи, ответил на вопрос о предполагаемой «мести» столичному клубу со стороны других рефери.

«Что я думаю о предположении, что другие арбитры „накажут“ „Анкарагюджю“ в футбольных матчах? Нет, такого никогда не будет. Мои друзья-рефери будут судить то, что они видят, вот и всё. За этим будут очень внимательно следить. С этого момента все должны сосредоточиться на своей работе и футболе», — приводит слова Мелера Hürriyet.

Матч 15-го тура турецкой Суперлиги «Анкарагюджю» — «Ризеспор» (1:1) завершился грандиозным скандалом: президент упустившего победу клуба из Анкары Фарук Коджа и сопровождавшие его люди сразу после игры избили на футбольном поле главного судью Халила Умута Мелера. Нападавшие были задержаны правоохранительными органами, чемпионат Турции был приостановлен национальной футбольной федерацией и возобновился через восемь дней.