Избитый рефери Мелер: Фарука Коджу и тех, кто его спровоцировал, не прощал и не прощу

Подвергшийся нападению со стороны президента «Анкарагюджю» Фарука Коджи главный арбитр матча 15-го тура турецкой Суперлиги «Анкарагюджю» — «Ризеспор» Халил Умут Мелер ответил на вопрос о том, простил ли он своего обидчика.

«Простил ли я Фарука Коджу? Нет, я не прощал и не прощу. Я говорил это во многих местах: того, кто это сделал, нанёс удар, после которого я упал на землю, и тех, кто добивал меня после этого, я никогда не прощу. Эту ситуацию я не забуду всю свою жизнь. Ни в коем случае никогда не прощу ни тех, кто это сделал, ни тех, кто это спровоцировал», — приводит слова Мелера Hürriyet.

11 декабря сразу после завершения матча 15-го тура чемпионата Турции «Анкарагюджю» — «Ризеспор» (1:1) президент столичного клуба Фарук Коджа в сопровождении нескольких человек выскочил на поле и нанёс сильный удар в лицо главному рефери Халилу Умуту Мелеру, после чего сопровождающие функционера нанесли упавшему арбитру ещё несколько ударов ногами. «Анкарагюджю» упустил победу в матче на последних минутах.