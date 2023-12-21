Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мирзов: сын владельца в команде? В России так принято. Но у Аджоева-младшего топ-данные

Мирзов: сын владельца в команде? В России так принято. Но у Аджоева-младшего топ-данные
Комментарии

Бывший футболист подмосковных «Химок» и «Арсенала» (Тула) Резиуан Мирзов высказался о сыновьях владельцев клубов в командах.

«В России так принято (смеётся). Садыгов же не один такой, было много случаев. Я и с Гурамом Аджоевым-младшим в одной команде играл, в «Арсенале». Причём — да, у него лишний вес, но и данные сумасшедшие! Если бы он следил за собой, был бы в полном порядке. Гурам очень техничный, и так не только я считаю», — рассказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, за «Химки» выступает российский нападающий Илья Садыгов, который является сыном одного из руководителей подмосковного клуба. А Гурам Аджоев ранее выступал за тульский «Арсенал», которым руководил его отец Гурам Аджоев.

Материалы по теме
«Не думал, что за это надо извиняться перед Юраном». Мирзов — о «Спартаке» и «Химках»
Эксклюзив
«Не думал, что за это надо извиняться перед Юраном». Мирзов — о «Спартаке» и «Химках»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android