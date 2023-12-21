Мирзов: сын владельца в команде? В России так принято. Но у Аджоева-младшего топ-данные

Бывший футболист подмосковных «Химок» и «Арсенала» (Тула) Резиуан Мирзов высказался о сыновьях владельцев клубов в командах.

«В России так принято (смеётся). Садыгов же не один такой, было много случаев. Я и с Гурамом Аджоевым-младшим в одной команде играл, в «Арсенале». Причём — да, у него лишний вес, но и данные сумасшедшие! Если бы он следил за собой, был бы в полном порядке. Гурам очень техничный, и так не только я считаю», — рассказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, за «Химки» выступает российский нападающий Илья Садыгов, который является сыном одного из руководителей подмосковного клуба. А Гурам Аджоев ранее выступал за тульский «Арсенал», которым руководил его отец Гурам Аджоев.