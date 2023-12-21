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У российских клубов есть шансы вступить в Европейскую Суперлигу

У российских клубов есть шансы вступить в Европейскую Суперлигу
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Российские команды имеют шансы вступить в Европейскую Суперлигу, так как этот турнир находится не под эгидой ФИФА и УЕФА.

Напомним, ранее Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. Именно поэтому новый турнир может быть создан по европейским законам.

В Суперлиге должно быть 20 клубов: две группы по 10 команд. В группе каждый играет с каждым в два круга, то есть каждый участник проведёт 18 матчей, в новом формате Лиги чемпионов только 10 игр. Начало турнира — август.

Из группы выходят по три лучшие команды, а четвёртая и пятая играют два матча за плей-офф. Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в два матча, а финал сыграют в конце мая на нейтральном поле.

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