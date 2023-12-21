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В состав Европейской Суперлиги входят всего два футбольных клуба

В состав Европейской Суперлиги входят всего два футбольных клуба
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В составе Европейской Суперлиги на сегодняшний день остаются всего два клуба — это мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Они входили в число 12 клубов, которые изначально организовали этот турнир.

Ранее сегодня Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе: теперь Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.

Напомним, в апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Из-за давления ФИФА и УЕФА 10 клубов отказались от участия в проекте. Таким образом, более двух лет в турнире официально оставались только два клуба из Испании.

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