Мирзов: «Спартак» Тедеско — сильнейшая команда, в которой играл. Доменико очень крутой

Бывший футболист «Спартака» Резиуан Мирзов назвал красно-белых под руководством Доменико Тедеско сильнейшей командой в своей карьере.

«С Тедеско мы до сих пор на связи. Я не попадал в его схему, но по отношениям всё было хорошо. Кстати, самое обидное, что сейчас в сборной Бельгии он играет 4-3-3, а когда в «Спартаке» был ― играл 3-5-2. Доменико мне передавал через Чепзановича, с которым я созванивался: «Если бы я в «Спартаке» ставил 4-3-3, ты бы у меня играл, Мирза!»

Доменико меня с днём рождения поздравляет, с голами поздравлял. Тедеско очень крутой. Когда я не попадал в его схему, он ко мне подходил и говорил: «Мирза, я тебя очень люблю, но вот так получается. Надеюсь, ты понимаешь». Когда тренер ко мне так относится, как я могу на него злиться? Вообще, «Спартак» Тедеско ― сильнейшая команда, в которой я играл», — рассказал Мирзов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.