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«Спартак» объявил планы на зимние сборы

«Спартак» объявил планы на зимние сборы
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Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил планы на зимние учебно-тренировочные сборы в сезоне-2023/2024. Так, команда выйдет из отпуска 19 января. Несколько дней игроки будут проходить медицинское обследование и тесты на функциональную готовность. 22 января футболисты отправятся на сбор в ОАЭ, команда остановится в Дубае.

Первая товарищеская игра в 2024 году состоится 3 февраля. Соперником «Спартака» станет «Аль-Джазира» — трёхкратный чемпион ОАЭ, в составе которого играет бывший футболист красно-белых Фернандо.

После этого «Спартак» примет участие в Зимнем кубке РПЛ. Как и в прошлом году, соревнование пройдёт в Абу-Даби. На этот раз соперниками красно-белых станут «Ростов», казахстанский «Кайрат», а также «Шабаб Аль-Ахли» — действующий чемпион ОАЭ.

Напомним, на момент зимней паузы в сезоне «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице.

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