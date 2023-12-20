Промес правда поедет на зимний сбор «Спартака»? К истории с резидентством ОАЭ есть вопросы

До сих пор непонятно, поедет ли Квинси Промес на зимние сборы «Спартака». Прошлой зимой нидерландец не работал с командой, а занимался по индивидуальному плану. Теперь футболист красно-белых получил резидентскую визу ОАЭ, а именно туда «Спартак» полетит в январе 2024 года.

Промеса приговорили на родине к тюрьме. Россия не выдаёт Нидерландам преступников

Летом 2023-го суд Нидерландов приговорил игрока к полутора годам заключения. Причина — нанесение ножевого ранения двоюродному брату. Инцидент датирован ещё летом 2020-го, когда мужчины поругались в семейном доме. Основная версия: Промес обвинил брата в краже ожерелья своей тёти стоимостью в € 3 тыс., а позднее ударил родственника ножом в ногу. В тот же вечер Квинси связывался по телефону с отцом, матерью и тётей. Разговоры попали в следственные органы, поскольку сотрудники правопорядка отслеживали звонки футболиста. Любопытно, что это было сделано в связи с тем, что игрока подозревали в контрабанде наркотиков и связах с мафиозными группировками.

Спортивный юрист Михаил Прокопец прошедшим летом сообщил «Чемпионату», что у России нет соглашения с Нидерландами о выдаче уголовных преступников: «Если футболист играет в России и за рубежом его осудили, а у нас нет с Нидерландами соглашения о выдаче уголовных преступников, то никаких проблем для него здесь не будет. Для клуба будут только имиджевые проблемы. Таким образом, всё находится в руках «Спартака». Клуб решит, может ли футболист продолжать трудовую деятельность здесь беспрепятственно или не может».

Квинси Промес празднует гол в ворота «Крыльев Советов» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Квинси пропустил сборы «Спартака» в прошлом сезоне

Год назад «Спартак» провёл зимние сборы без Промеса. Перед вылетом в Дубай (январь 2023-го) клуб сообщил, что Квинси попросил руководство позволить ему начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами. Боссы «Спартака» удовлетворили просьбу Промеса.

В футбольных кругах ходили разговоры о том, что истинная причина отсутствия Промеса на сборах заключалась в другом. Появись Квинси в ОАЭ, Нидерланды в теории могли запросить экстрадицию футболиста на родину. На тот момент суд обязал игрока заплатить компенсацию после нападения на родственника. Позднее Промес получил тюремный срок. В итоге Квинси пропустил все три сбора, включая турецкий. Он воссоединился с командой только по возвращении «Спартака» в Москву.

Наличие резидентской визы ОАЭ не защитит игрока от возможной экстрадиции

Аналогичная ситуация могла повториться и в ходе нынешнего перерыва. Тем более что во второй половине января красно-белые снова вылетят в ОАЭ. Несколько дней назад «РБ Спорт» сообщил, что московский клуб включит Промеса в заявку на сбор. Через пару дней появилась информация от «СЭ»: Промес получил резидентскую визу ОАЭ. Это позволит футболисту беспрепятственно пересечь границу арабского государства и поехать с командой на сбор в Дубай.

Правда, наличие резидентской визы не защищает от возможной экстрадиции. Об этом журналисту Ивану Карпову сообщил юрист Юрий Зайцев: «От экстрадиции защищает гражданство — резидентская виза в ОАЭ не имеет с этим ничего общего. Выдача визы означает, что у властей Эмиратов нет претензий к Промесу. Если были бы запросы на экстрадицию футболиста, то ему бы её не одобрили. Это не значит, что Нидерланды не смогут направить претензии в будущем. Экстрадиция — небыстрый вопрос, не думаю, что на сборах Промесу предъявят какие-то обвинения. Но если такое случится, то резидентская виза не защитит игрока от запроса суда».

Январь 2023 года. Тренировка «Спартака» на сборе в Дубае Фото: spartak.com

Зайцев также не исключил, что Промес приобрёл недвижимость в ОАЭ и открыл там банковский счёт. В Европу перевести деньги сейчас непросто, а вот сделать это в Эмиратах будет легко. У Квинси появится возможность конвертировать средства в нужную валюту и пользоваться деньгами по всему миру. Важный момент — контракт Промеса со «Спартаком» истекает ближайшим летом, то есть по окончании нынешнего сезона. И пока непонятно, где Квинси продолжит карьеру.