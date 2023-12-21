Врач ЦСКА рассказал, почему у Дивеева так много травм в последние сезоны

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, почему у защитника команды Игоря Дивеева так много травм в последние сезоны.

«У Дивеева травмы разной локализации: косая мышца живота (вообще редкая травма), икроножная мышца и голеностопный сустав. Но у Игоря никогда не было самых неприятных для футболиста травм, связанных с коленным и тазобедренным суставами, и проблем с паховой областью. Отсутствие таких проблем продлевает карьеру, со всеми остальными можно справиться.

В декабре и сразу после Нового года вместо отпуска он поедет на индивидуальный сбор с Игорем Степановым (реабилитолог ЦСКА. – Прим. «Чемпионата»), и надеемся, что со второго сбора начнёт тренироваться в общей группе. На данный момент реабилитация у него идет строго по плану, без каких-либо проблем», — приводит слова Безуглова источник.

В прошлом сезоне Дивеев сломал голень, а потом получил растяжение задней части голени и травму мышц живота. В этом сезоне россиянин получил травму лодыжки.