Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Врач ЦСКА рассказал, почему у Дивеева так много травм в последние сезоны

Врач ЦСКА рассказал, почему у Дивеева так много травм в последние сезоны
Аудио-версия:
Комментарии

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, почему у защитника команды Игоря Дивеева так много травм в последние сезоны.

«У Дивеева травмы разной локализации: косая мышца живота (вообще редкая травма), икроножная мышца и голеностопный сустав. Но у Игоря никогда не было самых неприятных для футболиста травм, связанных с коленным и тазобедренным суставами, и проблем с паховой областью. Отсутствие таких проблем продлевает карьеру, со всеми остальными можно справиться.

В декабре и сразу после Нового года вместо отпуска он поедет на индивидуальный сбор с Игорем Степановым (реабилитолог ЦСКА. – Прим. «Чемпионата»), и надеемся, что со второго сбора начнёт тренироваться в общей группе. На данный момент реабилитация у него идет строго по плану, без каких-либо проблем», — приводит слова Безуглова источник.

В прошлом сезоне Дивеев сломал голень, а потом получил растяжение задней части голени и травму мышц живота. В этом сезоне россиянин получил травму лодыжки.

Материалы по теме
Видео
В ЦСКА показали, как защитник команды Дивеев индивидуально занимается после травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android