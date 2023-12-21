«Головин потерял хладнокровие». Игрок «Монако» — о красной карточке россиянина

Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана высказался о красной карточке российского партнёра по команде Александра Головина.

«Это не первый раз, когда мы оказываемся в ситуации лидерства и находимся вдесятером. Мы ещё раз продемонстрировали, что способны проявить солидарность и выстоять вместе несколько минут.

Головина я знаю несколько лет. У него темперамент, и в определённых ситуациях он реагирует очень быстро. Я пытался заставить его сохранять хладнокровие. Когда он сосредоточен на матче, он другой Головин, но там он явно потерял хладнокровие. Потом извинился в раздевалке, и всё вернулось на круги своя», — приводит слова Фофана Prime Video.

Напомним, в матче 17-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой» (2:1) Головин получил прямую красную карточку. Сначала нарушили правила на россиянине, после чего Александр открытыми шипами въехал в игрока соперника.