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«Это нечестно!» Глава Суперлиги назвал минусы еврокубков под эгидой УЕФА

«Это нечестно!» Глава Суперлиги назвал минусы еврокубков под эгидой УЕФА
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Генеральный директор компании А22 Sports, которая занимается созданием Европейской Суперлиги, Бернд Райхарт назвал недостатки международных турниров под эгидой УЕФА.

«В нашем обсуждении с клубами мы выявили две вещи. Первое: команды могут невероятно выступать на европейском уровне, но в то же время могут не попасть в тот же турнир в следующем году. Это нечестно и не соотносится c принципами спортивных заслуг. Второе: клубы не могут брать на себя обязательства перед игроками, инфраструктурой, потому что они не могут полагаться на доходы из Европы. Из-за этого они не могут в равной степени соревноваться, потому что экономический разрыв между клубами огромен», — сказал Бернд Райхарт на презентации турнира.

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