«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за подписание Галлахера

«Манчестер Юнайтед» принял решение участвовать в борьбе за подписание полузащитника «Челси» Конора Галлахера, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «красные дьяволы» составят конкуренцию лондонским клубам — «Тоттенхэму» и «Вест Хэму». В ближайшее время руководство манкунианцев выйдет с предложением на представителей 23-летнего игрока.

Галлахер является воспитанником «Челси». В текущем сезоне полузащитник провёл за «аристократов» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось о решении руководства «Челси» расстаться с Галлахером.