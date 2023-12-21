Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за подписание Галлахера

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за подписание Галлахера
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» принял решение участвовать в борьбе за подписание полузащитника «Челси» Конора Галлахера, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «красные дьяволы» составят конкуренцию лондонским клубам — «Тоттенхэму» и «Вест Хэму». В ближайшее время руководство манкунианцев выйдет с предложением на представителей 23-летнего игрока.

Галлахер является воспитанником «Челси». В текущем сезоне полузащитник провёл за «аристократов» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось о решении руководства «Челси» расстаться с Галлахером.

Материалы по теме
«Челси» рассмотрит варианты с продажей Галлахера в январе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android