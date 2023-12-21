«Наполи» согласен вступить в Суперлигу

Итальянский футбольный клуб «Наполи», за который выступает грузинский вингер Хвича Кварацхелия, готов вступить в Суперлигу. Президент команды Аурелио де Лаурентис приветствует решение Европейского суда по Суперлиге и готов рассмотреть участие «Наполи» в проекте. Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

Таким образом, неаполитанцы стали третьим клубом, публично выразившим готовность участвовать в новом турнире – ранее это сделали «Реал» и «Барселона», которые являются организаторами.

Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.

Изначально проект создания Суперлиги поддержали 12 европейских топ-клубов. «Манчестер Юнайтед» входил в их число. На данный момент в списке участников Суперлиги находятся только «Барселона» и «Реал». Испанские команды не могут быть исключены из Лиги чемпионов, европейских турниров или соревнований ФИФА.