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«ПСЖ» выступил против создания и присоединения к Европейской Суперлиге

«ПСЖ» выступил против создания и присоединения к Европейской Суперлиге
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Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что французский клуб выступает против создания Европейской Суперлиги и участия в ней.

«Пари Сен-Жермен» полностью отвергает любые планы по созданию Суперлиги, которые появились давно и останутся навсегда.

Будучи гордым европейским институтом, «ПСЖ» поддерживает принципы европейской спортивной модели, а также ценности открытой конкуренции и инклюзивности, работу со всеми заинтересованными и признанными сторонами европейского футбола, особенно с болельщиками и игроками, которые являются сердцем футбола», — приводит слова Аль-Хелаифи официальный аккаунт «ПСЖ» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее был представлен формат Суперлиги, согласно которому в ней будут принимать участие 64 клуба, поделённые на три лиги. В каждой из лиг соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Старт нового турнира запланирован на 2025 год.

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