УАФ попросила ФИФА и УЕФА отменить матч сборных России и Сербии

Украинская футбольная ассоциация (УАФ) направила официальное письмо в ФИФА, УЕФА и Футбольный союз Сербии с просьбой принять соответствующие меры, чтобы не допустить товарищеский матч сборной России с Сербией, который должен пройти в марте следующего года.

«От имени Ассоциации футбола Украины мы выражаем высочайшее уважение и благодарность за вашу (УЕФА и ФИФА) солидарность с Украиной в наши самые трудные времена борьбы за нашу независимость и безопасность Европы.

Настоящим письмом обращаемся к Вам относительно особой важности выполнения решения Совета ФИФА и Исполнительного комитета УЕФА об отстранении российских команд, сборных или клубов от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА, принятого в первые дни конфликта в феврале 2022 года, а затем продлённого эквивалентными положениями в мае 2022 года на следующий сезон. Сейчас это как никогда важно.

Мы в УАФ, представляя в данном случае всё украинское общество, настаиваем на том, что в нынешних условиях проведение вышеуказанных матчей невозможно, и, соответственно, убеждены, что такие матчи не могут быть поддержаны ни в какой форме руководящими органами футбола, поскольку это противоречит справедливой позиции ФИФА и УЕФА.

Хотели бы также обратить внимание наших коллег из Футбольного союза Сербии на факт конфликта, поэтому абсолютно недопустимо позволять командам из России возвращаться в футбольную семью цивилизованного мира.

Мы ценим понимание и сотрудничество каждого из вас и просим принять соответствующие меры, чтобы не допустить жестов поддержки России путём привлечения её команд к международным матчам», — говорится в официальном письме УАФ.

Напомним, ранее появилась информация, что сборная России может сыграть со сборной Сербии в рамках товарищеского матча в четверг, 21 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

В конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.