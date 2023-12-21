«Лига зомби». Президент УЕФА Чеферин — о Суперлиге

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал решение Европейского суда относительно легитимности создания Суперлиги, вспомнив, как в английской прессе назвали её «Лигой зомби». Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира.

«Я видел, как в английской прессе называли Суперлигу как… Лига зомби». Уже совсем скоро Рождество, они увидели коробку с подарками под ёлкой и начали праздновать, но потом, когда они открыли коробку, они поняли, что внутри не так уж и много всего», — приводит слова Чеферина с пресс-конференции журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в Супeрлиге будут принимать участие 64 клуба, которые будут поделены на три лиги. Вo всех лигах соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Предварительно стаpт нового турнира запланирован на 2025 год.