«Реал» исключил из заявки на матч игрока, подозревающегося в распространении секс-видео

Тренерский штаб мадридского «Реала» за несколько часов до начала игры 18-го тура испанской Примеры с «Алавесом» принял решение исключить из заявки на матч защитника Рауля Асенсио, ранее привлечённого из второй команды «сливочных». Об этом информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что исключение Асенсио из заявки связано с тем, что в отношении игрока ведётся судебное расследование, поскольку он подозревается в распространении секс-видео с участие несовершеннолетней девушки.

Напомним, инцидент с распространением видео интимного содержания произошёл минувшей осенью. С целью разобраться в этой ситуации в полицию обратилась мама 16-летней девушки, присутствующей на видео. В правонарушении обвиняются двое футболистов, выступающих за «Кастилью», и ещё один, играющий за «Реал Мадрид C».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.