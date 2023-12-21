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«Реал» исключил из заявки на матч игрока, подозревающегося в распространении секс-видео

«Реал» исключил из заявки на матч игрока, подозревающегося в распространении секс-видео
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Тренерский штаб мадридского «Реала» за несколько часов до начала игры 18-го тура испанской Примеры с «Алавесом» принял решение исключить из заявки на матч защитника Рауля Асенсио, ранее привлечённого из второй команды «сливочных». Об этом информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что исключение Асенсио из заявки связано с тем, что в отношении игрока ведётся судебное расследование, поскольку он подозревается в распространении секс-видео с участие несовершеннолетней девушки.

Напомним, инцидент с распространением видео интимного содержания произошёл минувшей осенью. С целью разобраться в этой ситуации в полицию обратилась мама 16-летней девушки, присутствующей на видео. В правонарушении обвиняются двое футболистов, выступающих за «Кастилью», и ещё один, играющий за «Реал Мадрид C».

Испания - Примера . 18-й тур
21 декабря 2023, четверг. 23:30 МСК
Алавес
Витория
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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