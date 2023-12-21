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Источник: «Оренбург» согласовал с «Ростовом» условия по аренде Прохина

Источник: «Оренбург» согласовал с «Ростовом» условия по аренде Прохина
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Футбольные клубы «Оренбург» и «Ростов» пришли к соглашению о переходе защитника южан Данилы Прохина, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, оренбуржцы возьмут 22-летнего Прохина в аренду с опцией приоритетного выкупа за € 1,1 млн. За эту сумму команда получит 50% прав на игрока. Вторая половина прав останется за «Ростовом».

Напомним, Прохин находился в системе «Зенита» до 2021 года. В текущем сезоне защитник провёл 15 матчей за «Ростов» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

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