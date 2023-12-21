Игроку «Челси» Джеймсу предстоит операция из-за травмы, полученной в матче с «Эвертоном»

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс перенесёт в Финляндии операцию из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает The Telegraph.

Сообщается, что после очередного раунда оценок, последний из которых состоялся в среду, было решено, что хирургическое вмешательство — лучший вариант действий.

Напомним, в минувшем октябре Джеймс восстановился от травмы подколенного сухожилия, из-за которой пропустил 56 дней. Однако в декабрьском матче чемпионата Англии с «Эвертоном» (0:2) англичанин вновь получил травму подколенного сухожилия, из-за которой может пропустить три месяца. Весной 2023 года Джеймс также пропустил месяц, восстанавливаясь от данного повреждения.

В текущем сезоне 24 -летний футболист принял участие в девяти матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.