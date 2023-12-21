«Это будет вишенкой на торте». Уолкер — о возможной победе «Манчестер Сити» на КМЧ

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер высказался о возможной победе своей команды на клубном чемпионате мира. Напомним, в полуфинальном матче англичане обыграли японский клуб «Урава Ред Даймондс» со счётом 3:0. В финале подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с бразильским «Флуминенсе».

«Лишь немногие избранные игроки могут сказать, что они прошли и выиграли это соревнование, особенно в Европе, поскольку вам нужно пойти и выиграть Лигу чемпионов, чтобы пройти квалификацию. Так что для нас, выигравших Кубок Англии, Премьер-лигу, а затем Лигу чемпионов, это было бы вишенкой на торте.

Но в пятницу нас ждёт тяжёлая игра против хорошей команды. Сейчас мы концентрируемся на игре, и она должна войти в историю. Это соревнование, в котором мы никогда не выигрывали ни как игроки, ни как клуб, поэтому мы пойдём и постараемся поставить галочку. Теперь давайте выиграем финал, а потом подумаем о Премьер-лиге», — сказал Уолкер в интервью пресс-службе клуба.

Матч за звание клубного чемпиона мира между «Манчестер Сити» и «Флуминенсе» состоится в пятницу, 22 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.