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«Это будет вишенкой на торте». Уолкер — о возможной победе «Манчестер Сити» на КМЧ

«Это будет вишенкой на торте». Уолкер — о возможной победе «Манчестер Сити» на КМЧ
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер высказался о возможной победе своей команды на клубном чемпионате мира. Напомним, в полуфинальном матче англичане обыграли японский клуб «Урава Ред Даймондс» со счётом 3:0. В финале подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с бразильским «Флуминенсе».

«Лишь немногие избранные игроки могут сказать, что они прошли и выиграли это соревнование, особенно в Европе, поскольку вам нужно пойти и выиграть Лигу чемпионов, чтобы пройти квалификацию. Так что для нас, выигравших Кубок Англии, Премьер-лигу, а затем Лигу чемпионов, это было бы вишенкой на торте.

Но в пятницу нас ждёт тяжёлая игра против хорошей команды. Сейчас мы концентрируемся на игре, и она должна войти в историю. Это соревнование, в котором мы никогда не выигрывали ни как игроки, ни как клуб, поэтому мы пойдём и постараемся поставить галочку. Теперь давайте выиграем финал, а потом подумаем о Премьер-лиге», — сказал Уолкер в интервью пресс-службе клуба.

Матч за звание клубного чемпиона мира между «Манчестер Сити» и «Флуминенсе» состоится в пятницу, 22 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

Клубный чемпионат мира - 2023 . Финал
22 декабря 2023, пятница. 21:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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