Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пусть возвращается в Россию, ему нужно купить мозги». Фанаты «Клермона» критикуют Кофрие

«Пусть возвращается в Россию, ему нужно купить мозги». Фанаты «Клермона» критикуют Кофрие
Аудио-версия:
Комментарии

Болельщики французского «Клермона» раскритиковали экс-игрока «Спартака», защитника команды Максимилиано Кофрие в последнем матче команды. Напомним, в игре 17-го тура французской Лиги 1 с «Ренном» (2:1) Кофрие получил прямую красную карточку на 45+1-й минуте встречи, а «Клермон» в меньшинстве проиграл «Ренну» со счётом 1:3.

«Пока ни одного игрока «Клермона» нельзя обвинить в чём-то в этом матче, кроме Кофрие, которому разрешено покинуть клуб на Рождество. Чао, художник!» — написал Sale Gosse;

«Кофрие подтверждает, что он худший игрок сезона, может возвращаться обратно в Россию», — негодовал пользователь с ником Stoockey Philippe.

«Кофрие, я надеюсь, что ты получишь трёхматчевую дисквалификацию, чтобы наконец-то купить себе мозги», — ответил Cedric Sabatier.

«Спасибо, Кофрие, ты подвёл свою команду, позволив обмануть себя, как идиота», — возмущался Gaël.

Материалы по теме
«Пусть успокоится, нужен штраф». Болельщики отреагировали на красную карточку Головина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android