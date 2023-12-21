Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Пусть возвращается в Россию, ему нужно купить мозги». Фанаты «Клермона» критикуют Кофрие

Болельщики французского «Клермона» раскритиковали экс-игрока «Спартака», защитника команды Максимилиано Кофрие в последнем матче команды. Напомним, в игре 17-го тура французской Лиги 1 с «Ренном» (2:1) Кофрие получил прямую красную карточку на 45+1-й минуте встречи, а «Клермон» в меньшинстве проиграл «Ренну» со счётом 1:3.

«Пока ни одного игрока «Клермона» нельзя обвинить в чём-то в этом матче, кроме Кофрие, которому разрешено покинуть клуб на Рождество. Чао, художник!» — написал Sale Gosse;

«Кофрие подтверждает, что он худший игрок сезона, может возвращаться обратно в Россию», — негодовал пользователь с ником Stoockey Philippe.

«Кофрие, я надеюсь, что ты получишь трёхматчевую дисквалификацию, чтобы наконец-то купить себе мозги», — ответил Cedric Sabatier.

«Спасибо, Кофрие, ты подвёл свою команду, позволив обмануть себя, как идиота», — возмущался Gaël.