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Глава Суперлиги отказался называть клубы, которые поддерживают создание этого турнира

Глава Суперлиги отказался называть клубы, которые поддерживают создание этого турнира
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Бернд Райхарт — главный директор компании А22 Sports, занимающейся разработкой Европейской Суперлиги, ушёл от ответа на вопрос о том, какие клубы, помимо каталонской «Барселоны» и мадридского «Реала», согласились поддержать этот турнир.

«Почему я не могу прямо сказать, какие ещё клубы поддерживают Суперлигу? Очевидно, у нас есть цель и желание убедить все клубы, в том числе и те, которые сегодня сказали «нет». Возможно, они сделали это, потому что помнят о Суперлиге 2021 года и не смогли изучить новое предложение, которое мы представили сегодня. Суперлига теперь основана на спортивных достижениях и совместима с национальными лигами. Мы хотим найти консенсус, чтобы дать болельщикам то, чего они заслуживают: наблюдать лучший футбол неделя за неделей, а не только начиная с февраля», — приводит слова Райхарта AS.

Напомним, после того, как сегодня, 21 декабря, был представлен формат готовящейся Европейской Суперлиги, ряд европейских грандов один за одним стали выступать с заявлениями о невозможности участия в этом турнире. Так, например, на текущий момент против высказались такие клубы, как «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Челси», «ПСЖ», «Интер» и многие другие.

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