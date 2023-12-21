Головин лучше Мбаппе по числу созданных ударов в первой части сезона чемпионата Франции

Российский атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин продемонстрировал более высокие показатели по количеству действий, направленных на создание ударов (SCA) в первой части сезона французской Лиги 1, чем нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, являющийся лучшим бомбардиром чемпионата на текущий момент. Об этом информирует FBref.

Согласно представленным данным, Головин совершил 68 подобных действий, в то время как Мбаппе 63.

Подчеркнём, SCA — это углублённый статистический показатель, который отслеживает два атакующих действия, непосредственно приведших к удару по воротам. В качестве таких действий считаются, например, удары, которые привели к необходимости подбора мяча, дриблинг, приведший к удару, передача с углового или штрафного, после которой также был совершён удар по воротам. Также этот показатель включает в себя заработанные на игроке фолы, после розыгрыша которых был нанесён удар в створ ворот.

В нынешнем сезоне российский футболист принял участие в 15 играх чемпионата Франции, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. В свою очередь, Мбаппе сыграл в 16 матчах Лиги 1, в которых он забил 18 голов и сделал два ассиста.