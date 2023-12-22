«Передайте Антонеллу». Marca рассказала о конфликте Месси с Алехандро Гомесом

Между футболистами сборной Аргентины Алехандро Гомесом и Лионелем Месси произошёл конфликт во время чемпионата мира по футболу 2022 года, который проходил в Катаре. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, причиной конфликтной ситуации стало неуважительное отношение Гомеса к жене Месси Антонелле Роккуццо. Сообщается, что после одной из игр вся аргентинская команда отмечала победу в раздевалке, исполняя песни. В тот момент Алехандро выкрикнул «передайте Антонеллу», чем очень разозлил капитана аргентинской национальной команды.

Напомним, сборная Аргентины в финале турнира обыграла сборную Франции (3:3 и 4:2 по серии пенальти). Кубок чемпионата мира стал для Лео Месси первым в карьере.

В финальном матче забитыми мячами отметились Анхель Ди Мария, дважды Месси, и хет-трик оформил нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. При этом на самых последних минутах игрок сборной Франции Рандаль Коло Муани упустил верный момент, который мог привести французов к золоту. Голкипер соперников Эмилиано Мартинес совершил сейв.