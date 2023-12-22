Головин вошёл в символическую сборную первого круга Лиги 1 по версии Foot Mercato

Французское медиа Foot Mercato опубликовало на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) версию символической сборной по итогам первого круга Лиги 1.

В неё по завершении 17 туров вошли вратарь Марцин Булка («Ницца»), защитники Жонатан Клосс («Марсель»), Жан-Клер Тодибо («Ницца»), Лени Йоро («Лилль»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), полузащитники Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Набиль Бенталеб («Лилль»), Александр Головин («Монако»), нападающие Эдон Жегрова («Лилль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Ромен дель Кастильо («Брест»).

Российский полузащитник Головин провёл в нынешнем сезоне 15 матчей в Лиге 1, в которых забил пять голов и отдал две передачи. Также на его счету шесть жёлтых и одна красная карточка. Хавбек выступает за «Монако» с 2018 года.

Головин и Минамино провели челлендж на тренировке «Монако»: