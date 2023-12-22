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FourFourTwo назвало имя лучшего футболиста мира 80-х годов. В топ-20 попали два украинца

Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов 1980-х годов.

Так, лучшим футболистов того времени признан аргентинец Диего Марадона. На втором месте расположился француз, Мишель Платини. Третью строчку занял Марко ван Бастен, представлявший Нидерланды.

Примечательно, что в топ-20 вошли двое украинских футболистов. На 19-е место издание поставило бывшего игрока киевского «Динамо» Олега Блохина, на 18-е — его одноклубника Игоря Беланова.

Список лучших игроков 80-х годов по версии FourFourTwo:

1. Диего Марадона;

2. Мишель Платини;

3. Марко ван Бастен;

4. Зико;

5. Франк Райкард;

6. Гаэтано Ширеа;

7. Франко Барези;

8. Руд Гуллит;

9. Карл-Хайнц Румменигге;

10. Роналд Куман;

18. Игорь Беланов;

19. Олег Блохин.