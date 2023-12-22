FourFourTwo назвало имя лучшего футболиста мира 80-х годов. В топ-20 попали два украинца

Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов 1980-х годов.
Так, лучшим футболистов того времени признан аргентинец Диего Марадона. На втором месте расположился француз, Мишель Платини. Третью строчку занял Марко ван Бастен, представлявший Нидерланды.
Примечательно, что в топ-20 вошли двое украинских футболистов. На 19-е место издание поставило бывшего игрока киевского «Динамо» Олега Блохина, на 18-е — его одноклубника Игоря Беланова.
Список лучших игроков 80-х годов по версии FourFourTwo:
1. Диего Марадона;
2. Мишель Платини;
3. Марко ван Бастен;
4. Зико;
5. Франк Райкард;
6. Гаэтано Ширеа;
7. Франко Барези;
8. Руд Гуллит;
9. Карл-Хайнц Румменигге;
10. Роналд Куман;
18. Игорь Беланов;
19. Олег Блохин.