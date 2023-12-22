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Главный тренер «Флуминенсе» поделился ожиданиями от финала клубного ЧМ с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Флуминенсе» поделился ожиданиями от финала клубного ЧМ с «Манчестер Сити»
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Главный тренер бразильского «Флуминенсе» Фернандо Диниз высказался о предстоящем матче финала клубного чемпионата мира с «Манчестер Сити».

«Нам предстоит сыграть против сильнейшей команды мира, но этот факт не должен мешать нам мечтать о победе. Я ждал этого момента с самого начала своего пребывания во «Флуминенсе», – приводит слова Диниза сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Матч за звание клубного чемпиона мира между «Манчестер Сити» и «Флуминенсе» состоится сегодня, 22 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

Напомним, 4 ноября состоялся финал Кубка Либертадорес, в котором «Флуминенсе» в дополнительное время обыграл «Бока Хуниорс» со счётом 2:1. «Флуминенсе» завоевал этот трофей впервые в своей истории.

Клубный чемпионат мира - 2023 . Финал
22 декабря 2023, пятница. 21:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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