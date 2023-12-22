Гвардиола рассказал о финале КЧМ 2009 года в преддверии матча с «Флуминенсе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился воспоминаниями о выступлении в клубном чемпионате мира с «Барселоной» перед предстоящим финалом турнира с бразильским «Флуминенсе». Напомним, в финале 2009 года каталонцы одержали победу в финале КЧМ с аргентинским «Эстудиантесом» (2:1) благодаря голу Лионеля Месси на 110-й минуте.

«Как можно сыграть финал Клубного чемпионата мира без эмоций? Эмоции есть, дело в том, как ты с ними справляешься. Они есть [в голове]. Дело в том, как долго они остаются в голове. Это главная цель в финале.

Я здесь уже в четвёртый раз. Первый раз с «Барселоной» в 2009 году, когда мы забили на 93-й минуте и перешли в дополнительное время. Мы были фаворитами, но мы были выбиты из игры. Тогда я понял, что конкуренция в Бразилии и Южной Америке очень высокая», — сказал Гвардиола в интервью пресс-службе клуба.

Матч за звание клубного чемпиона мира между «Манчестер Сити» и «Флуминенсе» состоится сегодня, 22 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.