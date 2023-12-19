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«Интер Майами» проведёт товарищеский матч с клубом детства Месси

«Интер Майами» проведёт товарищеский матч с клубом детства Месси
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15 февраля 2024 года состоится товарищеский матч, в котором примут участие «Интер Майами» и аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», где начинал свою карьеру нападающий американского клуба Лионель Месси. Об этом информирует официальный аккаунт «Интер Майами» в соцсети Х (ранее Twitter).

Сообщается, что сама игра пройдёт на домашней арене американского клуба в Майами.

Напомним, клуб «Ньюэллс Олд Бойз» базируется в Росарио, являющимся городом, где родился Месси. В марте 1994 года отец аргентинца на правах законного представителя подписал за Лионеля первый контракт с «Ньюэллс Олд Бойз». Месси выступал за данную аргентинскую команду до 13 лет, когда он присоединился к каталонской «Барселоне».

В нынешнем сезоне 36-летний футболист принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и пятью результативными передачами.

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