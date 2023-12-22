Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Иттифак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Рибалта отказался от работы в «Спартаке», его не устроила концепция клуба

Источник: Рибалта отказался от работы в «Спартаке», его не устроила концепция клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта отказался от аналогичной должности в «Спартаке». Испанского специалиста не устроила концепция развития клуба, которую предложило нынешнее руководство красно-белых, информирует Metaratings.

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» планирует закрыть вопрос с назначением спортивного директора до конца 2023 года, а Рибалта якобы является основным кандидатом на эту должность. Специалист занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год. Также сообщалось, что красно-белые рассматривают кандидатуру ведущего скаута «Бенфики» Томаша Амарала.

Кроме того, ранее появилась информация, что решение о продолжении сотрудничества с Гильермо Абаскалем будет зависеть от нового спортивного директора красно-белых. На зимний перерыв в сезоне-2023/2024 «Спартак» ушёл, занимая пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме
Какой российский клуб подходит Суперлиге: «Спартак», «Зенит», ЦСКА или кто-то ещё?
Рейтинг
Какой российский клуб подходит Суперлиге: «Спартак», «Зенит», ЦСКА или кто-то ещё?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android