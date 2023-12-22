Какой российский клуб подходит Суперлиге: «Спартак», «Зенит», ЦСКА или кто-то ещё?

«Зенит»: финансовая мощь, узнаваемость, сила состава

Если российские клубы пустят в Суперлигу, то «Зенит» обязательно должен быть в списке. Какие тут вообще могут возникать вопросы? Во-первых, речь про богатейший клуб РПЛ с самым дорогим составом, и это явно не изменится к 2025 году — то есть к старту еврокубковой альтернативы. Сейчас звёздные иностранцы вроде Вендела и Клаудиньо не против сменить чемпионат, но, если Петербург объявят участником Суперлиги, появится обратный эффект.

Во-вторых, в плане узнаваемости в Европе «Зенит» — также один из лучших в РПЛ, если вообще не лучший: однозначно об этом могут сказать лишь сами иностранцы. Не только из-за громких трансферов Халка, Витселя и Малкома, но и за счёт результатов в еврокубках. Именно сине-бело-голубые больше и чаще других выходили из группы Лиги чемпионов: три раза из девяти, тогда как ЦСКА это удалось дважды за 12 попыток, «Спартаку» — один раз за 12, «Локо» — один раз за шесть. А ведь всего 15 лет назад петербуржцы ещё и взяли два еврокубка, и многие европейцы наверняка это помнят. Особенно из Мюнхена, Марселя, Глазго и Манчестера.

Понятно, что чем больше команд РПЛ попадут в Суперлигу, тем круче. Хотелось бы увидеть там и ЦСКА, и «Спартак», и «Локо», и «Краснодар», и «Динамо», да и остальные потом пусть подтягиваются. Но если выбирать, то чемпион последних пяти лет (и это в-третьих) — однозначный фаворит.