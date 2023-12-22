Какой российский клуб подходит Суперлиге: «Спартак», «Зенит», ЦСКА или кто-то ещё?

Европейской Суперлиге – быть? В четверг, 21 декабря, Европейский суд постановил, что правила УЕФА, запрещающие создание подобных соревнований, противоречат законодательству ЕС. И тут же A22, компания, управляющая проектом Суперлиги, рассказала о нём. В вертикали примут участие 64 клуба. Российские команды отстранены от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА. Однако Суперлига – самостоятельное соревнование, поэтому наши клубы теоретически могут сыграть в ней. Почему бы А22 не позвать российские команды? Называем причины, по которым «Спартак» или «Зенит» — хороший вариант для Суперлиги. А вы выбирайте, какой из наших клубов нужен турниру (и пишите в комментарии, нужен ли вообще).
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«Зенит»: финансовая мощь, узнаваемость, сила состава
Если российские клубы пустят в Суперлигу, то «Зенит» обязательно должен быть в списке. Какие тут вообще могут возникать вопросы? Во-первых, речь про богатейший клуб РПЛ с самым дорогим составом, и это явно не изменится к 2025 году — то есть к старту еврокубковой альтернативы. Сейчас звёздные иностранцы вроде Вендела и Клаудиньо не против сменить чемпионат, но, если Петербург объявят участником Суперлиги, появится обратный эффект.
Во-вторых, в плане узнаваемости в Европе «Зенит» — также один из лучших в РПЛ, если вообще не лучший: однозначно об этом могут сказать лишь сами иностранцы. Не только из-за громких трансферов Халка, Витселя и Малкома, но и за счёт результатов в еврокубках. Именно сине-бело-голубые больше и чаще других выходили из группы Лиги чемпионов: три раза из девяти, тогда как ЦСКА это удалось дважды за 12 попыток, «Спартаку» — один раз за 12, «Локо» — один раз за шесть. А ведь всего 15 лет назад петербуржцы ещё и взяли два еврокубка, и многие европейцы наверняка это помнят. Особенно из Мюнхена, Марселя, Глазго и Манчестера.
Понятно, что чем больше команд РПЛ попадут в Суперлигу, тем круче. Хотелось бы увидеть там и ЦСКА, и «Спартак», и «Локо», и «Краснодар», и «Динамо», да и остальные потом пусть подтягиваются. Но если выбирать, то чемпион последних пяти лет (и это в-третьих) — однозначный фаворит.
«Краснодар»: частному проекту нужны частные клубы
Если Суперлига хочет видеть у себя в составе интересные проекты, то «Краснодар» — идеальный вариант. Частный клуб, выросший из Второго дивизиона до претендента на чемпионство. Как минимум «быков» стоит позвать из-за стадиона в Краснодаре. Это одна из лучших арен в Европе, которая восхитит любого болельщика. Да и сам «Краснодар» вряд ли будет против участия в турнире.
ЦСКА: обладатель Еврокубка и клуб Акинфеева
ЦСКА – один из российских грандов. Да, наши команды не играют в еврокубках, но из истории нельзя исключить тот факт, что армейцы выигрывали Кубок УЕФА. И тогда ЦСКА стал известен на всю Европу. Да и в Лиге чемпионов москвичи раньше выступали постоянно. А голкипера Игоря Акинфеева помнят болельщики во многих странах. В общем, многократный чемпион и обладатель Еврокубка с большой базой болельщиков – хороший участник Суперлиги.
«Динамо»: дерзкая команда, за которую выступал вратарь-обладатель «ЗМ»
«Динамо» на данный момент – самый модный клуб Москвы. Бело-голубые генерируют множество идей, которые привлекают новую фан-базу. Различные шоу, проекты, новая атрибутика, классный стадион, шоу-программы. Да и по результатам «Динамо» в текущем сезоне не разочаровывает. Привлекательным клуб делает и академия – поставщик талантов. Более статусные команды могут рассматривать бело-голубых как источник хороших футболистов (Захарян вот уехал в Европу). А клуб заработает на этом приличные деньги, станет сильнее и постепенно начнёт «кусать» топов. Ну и нельзя забывать, что «Динамо» — бренд, команда, за которую играл Лев Яшин.
«Спартак»: главный российский футбольный бренд
«Спартак», по многим оценкам, – самая популярная команда России. Клуб заработал статус гранда: был в его истории период, когда он прилично пошумел в Европе. Красно-белых знает даже защитник «МЮ» Гарри Магуайр, легко отгадавший эмблему команды в квизе. Кроме шуток, бренд у клуба действительно известный в Европе, плюс богатая история и большая аудитория.
«Локомотив»: Дзюба должен сыграть в новом турнире
«Локомотив» — один из самых успешных клубов России последних лет. В 2018-м команда выигрывала РПЛ, а затем дважды брала серебро и один раз – бронзу. Так что статус позволяет «Локо» претендовать на Суперлигу. А ещё привлекателен курс команды на россиян. «Локомотив» не только покупает молодёжь, но и развивает свою. Почему бы такую самобытную команду не взять в лигу? Да и какой турнир без Артёма Дзюбы!