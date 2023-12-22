«Ливерпуль» выступил с заявлением о решении суда по Суперлиге

Пресс-служба английского «Ливерпуля» выступила с заявлением о решении Европейского суда о Европейской Суперлиге и УЕФА. Напомним, в четверг, 21 декабря, правовая инстанция признала незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету проведения нового турнира.

«Вчерашнее решение Европейского суда не меняет прежней позиции футбольного клуба «Ливерпуль» в отношении предлагаемой Европейской суперлиги. Наше участие в ней прекращено. Мы продолжим сотрудничать с другими клубами через европейскую ассоциацию клубов (ЕАК) и участвовать в соревнованиях УЕФА», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Также был представлен формат Суперлиги, согласно которому в ней будут принимать участие 64 клуба, поделённые на три лиги. В каждой из лиг соревнования будут проходить в две стадии — это «этап лиг» и «этап плей-офф». Старт нового турнира запланирован на 2025 год. На данный момент в списке участников Суперлиги находятся только «Барселона» и «Реал».