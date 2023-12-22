Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Иттифак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беллингем — самый дорогой футболист мира по версии Transfermarkt

Беллингем стал одним из трёх самых дорогих футболистов мира вместе с Мбаппе и Холандом
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем сравнялся с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом и форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе по рыночной стоимости после последнего обновления от интернет-портала Transfermarkt.

После сегодняшнего обновления рыночная стоимость 20-летнего англичанина возросла на € 30 млн и составила € 180 млн. Портал оценивает 23-летнего Холанда и 25-летнего Мбаппе в такую же сумму.

Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «сливочных» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года.

Материалы по теме
The Guardian представил рейтинг 100 лучших футболистов 2023 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android