Роналду и Мане — в стартовом составе «Аль-Насра» на матч с «Аль-Иттифаком» Джеррарда

В матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии встретятся «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак». Команды будут играть на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Ладжами, Лапорт, Теллес, Аль-Ганнам, Брозович, Фофана, Талиска, Мане, Отавио, Роналду.

«Аль-Иттифак»: Виктор, Хендри, Тиссеран, Хатиб, Юсеф, Хендерсон, Хаззази, Аль-Гамди, Вейналдум, Дембеле, Квайсон.

«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков за 16 матчей. «Аль-Иттифак» находится на восьмой строчке, заработав 24 очка. Лидирует «Аль-Хиляль», у которого 50 очков после 18 игр.