Роналду и Мане — в стартовом составе «Аль-Насра» на матч с «Аль-Иттифаком» Джеррарда
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В матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии встретятся «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак». Команды будут играть на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.
Саудовская Аравия - Про-Лига . 18-й тур
22 декабря 2023, пятница. 18:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Стартовые составы команд:
«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Ладжами, Лапорт, Теллес, Аль-Ганнам, Брозович, Фофана, Талиска, Мане, Отавио, Роналду.
«Аль-Иттифак»: Виктор, Хендри, Тиссеран, Хатиб, Юсеф, Хендерсон, Хаззази, Аль-Гамди, Вейналдум, Дембеле, Квайсон.
«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков за 16 матчей. «Аль-Иттифак» находится на восьмой строчке, заработав 24 очка. Лидирует «Аль-Хиляль», у которого 50 очков после 18 игр.
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