«Манчестер Сити» — «Флуминенсе»: текстовая трансляция финала КЧМ начнётся в 21:00 мск

Сегодня, 22 декабря, состоится финальный матч клубного чемпионата мира — 2023 между английским «Манчестер Сити» и бразильским «Флуминенсе». Встреча пройдёт в Джидде (Саудовская Аравия). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это будет первая личная встреча между этими командами. Ранее они ни разу не играли друг с другом. В полуфинале турнира «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над японской командой «Урава Ред Даймондс» (3:0), а «Флуминенсе» оказался сильнее египетского «Аль-Ахли» (2:0).

Напомним, «горожане» стали участниками клубного чемпионата мира благодаря победе в Лиге чемпионов — 2022/2023, а бразильская команда выиграла Кубок Либертадорес.