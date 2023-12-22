Гендиректор «Шинника» рассказал о задачах, стоящих перед Дмитрием Черышевым

Генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин рассказал, какие задачи поставлены перед Дмитрием Черышевым на посту главного тренера команды.

«Во‑первых, точечное усиление команды. Я не раз говорил, что «Шинник» находится в стадии становления. Нам нужно усиливать состав. Вторая задача — результат. Нужно финишировать в десятке, а лучше — в семёрке.

Будет ли он участвовать в селекции? Конечно! Дмитрий Николаевич будет работать в этом направлении вместе со спортивным директором Сергеем Коровкиным и спортивным координатором Александром Побегаловым. Он будет ставить задачу, на какие позиции нужны игроки. Если у Черышева будут свои варианты, будем и их рассматривать», — приводит слова Хайрулина «Матч ТВ».

«Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка после 20 матчей. Напомним, 30 ноября пост главного тренера «Шинника» покинул Дмитрий Хомуха.