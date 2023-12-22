«Манчестер Сити» — «Флуминенсе»: стартовые составы команд на финал клубного ЧМ

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Сегодня, 22 декабря, состоится финальный матч клубного чемпионата мира — 2023 между английским «Манчестер Сити» и бразильским «Флуминенсе». Встреча пройдёт в Джидде (Саудовская Аравия). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Аке, Стоунз, Родриго Эрнандес, Льюис, Фоден, Силва, Грилиш, Альварес.

«Флуминенсе»: Фабио, Марсело, Мело, Нино, Шавьер, Мартинелли, Триндаде, Кено, Гансо, Арьяс, Кано.

Напомним, в полуфинале турнира «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над японской командой «Урава Ред Даймондс» (3:0), а «Флуминенсе» оказался сильнее египетского «Аль-Ахли» (2:0).