Александр Беленов: потерял в деньгах прилично, но шёл в Воронеж за футболом

Российский голкипер Александр Беленов рассказал о переходе в «Факел» из «Рубина» летом 2023 года.

«Как появилось предложение? Я общался с Вадимом Валентиновичем Евсеевым, который меня знает по совместной работе в «Уфе», поэтому он был во мне уверен. Я пошёл в «Факел» благодаря ему, но при этом поговорил и с руководством клуба.

Сильно ли потерял в деньгах? Естественно. Я уже говорил, что потерял в деньгах прилично, но шёл в Воронеж за футболом. Видел, какая атмосфера на трибунах, и понимал, что главный тренер и руководство клуба в меня верят. Моя задача была своим опытом и игрой помочь «Факелу» закрепиться в Премьер-Лиге», — приводит слова Беленова Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 37-летний Александр Беленов провёл 13 матчей.