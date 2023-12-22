«Бешикташ» рассматривает экс-тренера «Юнайтед» на пост наставника турецкой команды

Руководство «Бешикташа» сделало предложение бывшему наставнику «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннару Сульшеру занять должность главного тренера турецкой команды, освободившуюся после увольнения Рызы Чалымбая. Об этом сообщает журналист Ягиз Сабунчуглу в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Бешикташ» предложил Сульшеру трудовое соглашение, рассчитанное на 1,5 года.

Напомним, осенью 2018 года норвежский специалист был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Однако уже весной 2019 года Сульшер получил полномочия непосредственно главного тренера команды. 50-летний наставник возглавлял «красных дьяволов» до 2021 года. После работы с манкунианцами Сульшер больше не трудился в качестве главного тренера.