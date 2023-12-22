Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это был самый страшный момент в моей жизни». Тренер «Лутона» — о ситуации с Локьером

«Это был самый страшный момент в моей жизни». Тренер «Лутона» — о ситуации с Локьером
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Лутон Таун» Роб Эдвардс назвал остановку сердца защитника Тома Локьера в матче 17-го тура английской Премьер-Лиги с «Борнмутом» самым страшным моментом в своей жизни. Напомним, встреча была остановлена и не доиграна.

«Это был самый страшный момент в моей жизни, не говоря уже о футболе. Ребята-медики были невероятны. Это была сумасшедшая напряжённая ситуация, за которой наблюдал весь мир. Они принимали верные решения. Я так горжусь ими. Они спасли его. Наши медики, которые были там, они настоящие герои.

Он выздоравливает, сейчас это маленькие шаги. Всем будет его не хватать. Он лидер, вдохновляющая фигура для всех нас. Ещё слишком рано говорить о возвращении Локьера. Речь идёт о выздоровлении Тома. Ему сделали операцию, и мы посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Эдвардса ВВС.

Материалы по теме
Игроку «Лутона» Локьеру установили кардиовертер-дефибриллятор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android