«Это был самый страшный момент в моей жизни». Тренер «Лутона» — о ситуации с Локьером

Главный тренер «Лутон Таун» Роб Эдвардс назвал остановку сердца защитника Тома Локьера в матче 17-го тура английской Премьер-Лиги с «Борнмутом» самым страшным моментом в своей жизни. Напомним, встреча была остановлена и не доиграна.

«Это был самый страшный момент в моей жизни, не говоря уже о футболе. Ребята-медики были невероятны. Это была сумасшедшая напряжённая ситуация, за которой наблюдал весь мир. Они принимали верные решения. Я так горжусь ими. Они спасли его. Наши медики, которые были там, они настоящие герои.

Он выздоравливает, сейчас это маленькие шаги. Всем будет его не хватать. Он лидер, вдохновляющая фигура для всех нас. Ещё слишком рано говорить о возвращении Локьера. Речь идёт о выздоровлении Тома. Ему сделали операцию, и мы посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Эдвардса ВВС.