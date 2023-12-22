«Черноморец» объявил о подписании грузинского защитника Анри Чичинадзе

Пресс-служба новороссийского «Черноморца», выступающего в Мелбет Первой лиге, сообщила о подписании грузинского защитника Анри Чичинадзе.

«В «Черноморце» появился второй легионер. Вслед за Николой Кумбуровичем состав новороссийской команды пополнил центральный защитник из Грузии Анри Чичинадзе. Бело-синие наблюдали за игрой футболиста с зимы прошлого года. Приветствуем Анри в «Черноморце» и желаем новых ярких побед!» — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Последним клубом Анри Чичинадзе было «Торпедо» из Кутаиси, за которое он выступал с 2015 по 2020 год и с лета 2023 года. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 150 тыс.