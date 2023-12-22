Игрок «Интера» Лаутаро больше не выйдет на поле в 2023 году из-за травмы бедра

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес не сможет принять участие в двух оставшихся матчах миланского клуба в 2023 году из-за повреждения бедра, которое он получил в игре 1/8 финала Кубка Италии с «Болоньей» (1:2). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, до конца текущего года аргентинский футболист пройдёт дополнительное обследование, результаты которого позволят более точно говорить о сроках его восстановления. При этом не исключается вероятность того, что Мартинес может пропустить более чем две игры.

Напомним, завтра, 23 декабря, в матче 17-го тура чемпионата Италии «Интер» проведёт матч с «Лечче». Игра начнётся в 20:00 мск. Затем, 29 декабря, во встрече 18-го тура Серии А миланский клуб сыграет с «Дженоа». Матч стартует в 22:45 мск.